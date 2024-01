L’Inter scherza col fuoco e si salva due volte: Inzaghi si prende lo scudetto d’inverno

Una partita thriller, quella vinta ieri dall'Inter a San Siro contro il Verona, come sottolinea il Corriere della Sera

"L’Inter scherza con il fuoco contro il piccolo Verona, rischia di scottarsi di brutto, ma si salva due volte: al termine del girone di andata la squadra di Inzaghi si prende così lo scudetto d’inverno in un finale da teatro dell’assurdo, fra il gol da tre punti del neoentrato Frattesi, da annullare per la gomitata di Bastoni a Duda che fa infuriare i veneti, e il rigore — per fallo di Darmian su Magnani segnalato dalla Var invece silente sull’episodio precedente — ciabattato dal francese Henry sul palo al minuto 100, dopo aver spiazzato Sommer".