Inter, niente infortuni e squalifiche. E arriva la notizia più bella della serata

Il giorno dopo la sconfitta indolore sul campo del Bayern Monaco, Tuttosport analizza la prestazione dell'Inter. "La squadra di Inzaghi perde, ma stavolta non fa male. Un applauso doveroso va fatto al Bayern Monaco che per la terza volta negli ultimi quattro anni ha chiuso il girone a punteggio pieno e, per la prima volta nella storia delle Coppe Europee, ha sconfitto i nerazzurri in casa".