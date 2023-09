L’Inter scoppia di salute. Ha qualcosa in più della vecchia Inter: fame, ferocia e varietà

Bastano 15' di rodaggio contro la Fiorentina per poi far partire il motore a pieni giri e travolgere la squadra di Italiano

Altra vittoria, la terza, e altra prova convincente per l'Inter di Inzaghi. Bastano 15' di rodaggio contro la Fiorentina per poi far partire il motore a pieni giri e travolgere la squadra di Italiano. Ora la sosta, poi alla ripresa la resa dei conti nel derby col Milan