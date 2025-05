Inzaghi abbandona i calcoli e rilancia i titolarissimi, ad eccezione di Pavard (non ancora al 100%) e Lautaro (atteso in gruppo la prossima settimana). Anche Mkhitaryan è pronto a partire dall’inizio, dopo il rientro in gruppo. La squadra nerazzurra crede ancora nella possibilità di vincere il campionato, pur confidando in un aiuto esterno da Parma.