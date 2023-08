Inter, il futuro di Sensi non dipende da Samardzic. “Stefano andrà via: il motivo”

"In viale della Liberazione non vogliono attendere oltre visto che la stagione sta per iniziare e un sesto centrocampista servirebbe a Inzaghi per completare lo scacchiere. Nel caso in cui saltasse Samardzic, sembra difficile che la soluzione possa essere già in casa. Sensi, infatti, è sulla lista dei partenti da tempo, l’Inter cerca un incursore con caratteristiche differenti e l’ottimo precampionato disputato dall’ex Monza (decisivo contro Psg e Salisburgo) non ha fatto cambiare idea", chiosa il Corriere dello Sport.