FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, senti De Zerbi: “Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…”

ultimora

Inter, senti De Zerbi: “Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…”

Inter, senti De Zerbi: “Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…” - immagine 1
In collegamento a Viva el Futbol, l’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato così dell’interista Luis Henrique
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, senti De Zerbi: “Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…”- immagine 2

In collegamento a Viva el Futbol, l’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato così dell’interista Luis Henrique.

Inter, senti De Zerbi: “Luis Henrique? L’ho visto e conoscendolo vi posso dire che…”- immagine 3

“Luis Henrique? Non sto vedendo tanto Inter e Milan, sta giocando ultimamente ho visto. L’ho visto con l’Atalanta, per me ha fatto bene, lui mette qualità nella quantità, non è uno da ultimo passaggio, ha forza fisica ma per me si sta ambientando. Conoscendolo, un bravo ragazzo ma molto timido, magari deve crescere in autostima, è arrivato in una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni”.

Leggi anche
Trevisani: “Questo Milan può vincere lo scudetto. E’ nella situazione in cui...
Simonelli: “Arbitri, vogliamo giudizi omogenei. Ecco qual è il vero problema di fondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA