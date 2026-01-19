“Luis Henrique? Non sto vedendo tanto Inter e Milan, sta giocando ultimamente ho visto. L’ho visto con l’Atalanta, per me ha fatto bene, lui mette qualità nella quantità, non è uno da ultimo passaggio, ha forza fisica ma per me si sta ambientando. Conoscendolo, un bravo ragazzo ma molto timido, magari deve crescere in autostima, è arrivato in una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni”.