Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani si è detto convinto che il Milan di Allegri possa competere fino alla fine per lo scudetto:
Trevisani: “Questo Milan può vincere lo scudetto. E’ nella situazione in cui era…”
"La bravura di Igli Tare di aver portato Fullkrug a mercato non ancora iniziato fa tanta differenza rispetto al Milan della scorsa stagione, quando le questioni si risolvevano con molto ritardo: l'allontanamento di Fonseca, l'arrivo di Conceicao, le liti con Calabria... C'erano stati tanti problemi".
"Quest'anno invece il Milan ha un allenatore che porta sempre la nave in porto, un direttore sportivo che esegue, una squadra forte che non ha le coppe. Può vincere il campionato, perché è essenzialmente nella situazione in cui era il Napoli l'anno scorso. Poi, ha ragione Allegri a dire che il quarto posto non è matematico, ma in questa situazione è più facile guardare in alto piuttosto che in basso".
(Fonte: Sport Mediaset)
