"Quest'anno invece il Milan ha un allenatore che porta sempre la nave in porto, un direttore sportivo che esegue, una squadra forte che non ha le coppe. Può vincere il campionato, perché è essenzialmente nella situazione in cui era il Napoli l'anno scorso. Poi, ha ragione Allegri a dire che il quarto posto non è matematico, ma in questa situazione è più facile guardare in alto piuttosto che in basso".