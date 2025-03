Sky – Inter, ad Appiano la Nazionale. Inzaghi e i suoi tornano venerdì

Denzel Dumfries rimarrà a Milano per verificare un indolenzimento che si è procurato nella gara con l'Atalanta. «Mi aveva detto di aspettare ancora un po' per vedere se riusciva a restare in campo - aveva spiegato Inzaghi a fine partita - ma non si era accorto che lo avevo già sostituito».

Le sue condizioni saranno tenute sotto controllo in questi giorni dallo staff tecnico dell'Inter in vista del calendario complicato che aspetta l'Inter al ritorno della pausa per le Nazionali. Mercoledì si rivedranno alla Pinetina i giocatori infortunati che Inzaghi spera di recuperare per la gara con l'Udinese: Darmian, Dimarco e Zalewski. Gli uomini di Inzaghi che resteranno a Milano a disposizione dell'allenatore interista e non partiranno per le Nazionali torneranno ad allenarsi nel centro sportivo a partire da venerdì quando la Nazionale italiana, che in questi giorni si allenerà nel centro sportivo interista, lascerà Appiano.