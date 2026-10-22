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L'espulsione rimediata da Bastoni in Inter-Shakhtar Donetsk ha rischiato di pregiudicare la vittoria dei nerazzurri. Cosa che per fortuna di Bastoni non è accaduta, grazie al gol di Carlos Augusto che ha rotto gli equilibri nel finale di gara. Chissà cosa sarebbe accaduto altrimenti nei confronti del difensore nerazzurro, protagonista di un'ingenuità, proprio come era accaduto a Zenica in Bosnia-Italia della scorsa stagione. Caso ha voluto che ieri, come in quella occasione, Bastoni aveva giocato al centro della difesa dal primo minuto, in una zona di campo diversa quindi dal solito.

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Inter, cosa aveva detto Ambrosini su Bastoni

Un riferimento a quella notte lo aveva fatto Massimo Ambrosini, ex calciatore e seconda voce di Amazon Prime, una manciata di secondi dopo il calcio d'inizio. Queste le sue parole prima che si verificasse il fatto: “L'alternativa per la difesa dell'Inter era lasciare Akanji centrale, con Bastoni a sinistra e Carlos Augusto a destra, ruolo che il brasiliano non aveva mai interpretato. Per l'Inter è una disposizione nuova, per onor di telecronaca invece per Bastoni è la seconda volta come centrale dopo il nefasto Bosnia-Italia. Ci ricordiamo benissimo come è andata a finire”.

Stoccata curiosamente premonitrice da parte di Ambrosini. In quel momento l'ex centrocampista aveva semplicemente ricordato l'ultimo precedente di Bastoni in quella zona di campo con un inciso che ha assunto poi il sapore della gufata che ha fatto il giro dei social. A onor del vero, bisogna precisare che Bastoni in realtà ha rimediato i due gialli e il conseguente rosso nel momento in cui Chivu lo ha riportato nel ruolo di braccetto, togliendo Dimarco e alzando Carlos Augusto. Chissà se basterà per portare i tifosi dell'Inter ad assolvere Ambrosini.