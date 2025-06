Quello tra l'Inter e Diego Pablo Simeone è un rapporto speciale, iniziato a fine anni Novanta e mai realmente interrotto: il Cholo in poco tempo è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri, e lui stesso non ha mai nascosto il suo legame con la realtà interista. Nel corso degli anni si sono rincorse numerose voci sul suo possibile approdo sulla panchina interista, rumors alimentati anche da alcune sue dichiarazioni ("I miei figli, mia moglie, mio padre, tutti sanno che un giorno allenerò l'Inter. Non è una notizia, né una novità").