Ci sono diverse trasformazioni in atto in seno alla societÃ . Nelle scorse settimane ha lasciato, dopo 13 anni, la sua carica di "Head of partnership activations" dell'Inter, Alessandro Albiero. Nuova avventura per l'ex responsabile dell'area marketing del club nerazzurro che entra in WPP Media, multinazionale di pubblicitÃ e comunicazione, tra le piÃ¹ note a livello globale.

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"Italy rafforza la unit Sports & Entertainment affidando ad Alessandro Albiero il ruolo di senior director sports, con lâ€™obiettivo di ampliare le opportunitÃ commerciali legate al marketing sportivo e allo sviluppo di partnership tra brand e proprietÃ sportive. La nomina si colloca in un mercato che, secondo i dati UNA citati dalla societÃ , vale quasi 2,5 miliardi di euro in Italia. Le sponsorizzazioni rappresentano il 48% del settore experiential e circa il 70% del loro valore complessivo deriva dallo sport", si legge nella nota del gruppo.

"Albiero porta in WPP Media Italy oltre 15 anni di esperienza nel marketing sportivo e nella gestione di partnership internazionali. Dopo le esperienze in GfK e Kraft Heinz, nel 2012 Ã¨ entrato a far parte dell'Inter dove ha lavorato nella divisione commerciale fino a ricoprire il ruolo di head of partnership activations, contribuendo allo sviluppo dell'offerta commerciale e delle attivitÃ di sponsorizzazione del club. Il suo ingresso punta a rafforzare le competenze della unit Sports & Entertainment, guidata in Italia dal managing director Francesco Riccadonna, in una fase in cui lo sport assume un peso crescente nelle strategie di marketing dei brand. Tra i fattori che alimentano le prospettive del comparto, WPP Media Italy indica anche i grandi eventi sportivi in programma in Italia nei prossimi anni", spiega ancora il comunicato.

«La sua esperienza nel settore e la profonda conoscenza dei principali player internazionali ci permetteranno di cogliere nuove opportunitÃ di business per brand e partnerÂ», ha commentato Zeno Mottura, chief operating officer di WPP Media Italy.

«Il mercato dello sport e dellâ€™entertainment sta attraversando una profonda trasformazione e lavoreremo per costruire modelli di collaborazione sempre piÃ¹ innovativi, capaci di generare valore concreto per partner e brandÂ» aggiunge Albiero.