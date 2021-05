L’Inter contro l’Udinese può togliersi ancora qualche soddisfazione

Nell'ultima gara della stagione la squadra nerazzurra può ancora arrivare a 91 punti e anche Lukaku può ancora eguagliare un suo record

L'Inter è arrabbiata per l'arbitraggio di Calvarese . Continua a festeggiare lo scudetto ma si è chiesto cosa sarebbe successo se quella gara si fosse giocata a scudetto non acquisito e se fosse stata arbitrata allo stesso modo.

Infine c'è un record in ballo per Lukaku. Con la Juve ha segnato il 23esimo gol in questa stagione, ha eguagliato la sua prima annata all'Inter. Se segnasse una doppietta arriverebbe a 25, i gol che ha segnato all'Everton nella stagione 2016-2017. Finora non ha fatto mai meglio.