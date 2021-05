Sky – Juve-Inter, club arrabbiato per l’arbitraggio. Si è posto una domanda

Su quanto accaduto in casa bianconera la società avrebbe avuto molto più da ridire se in ballo ci fosse stato lo scudetto

Già, alla fine questa riflessione è stata un po' quella di tanti tifosi nerazzurri. A fine partita sui social in tanti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto se quella di ieri fosse stata la partita per lo scudetto? "La rabbia probabilmente sarebbe stata sicuramente superiore rispetto a quanto non sia stato espresso", ha aggiunto il giornalista. Ne hanno parlato con del post social Perisic, Brozovic e Lautaro. I messaggi sembravano comunque chiari, specie quello del centrocampista croato che ha parlato di partita scandalosa.

Entro la fine della prossima settimana è atteso il prestito di 270 mln che dovrebbe arrivare da un fondo americano per dare linfa alle casse del club, poi la gara con l'Udinese con la premiazione finale e infine l'incontro tra Zhang e Conte. Se il tecnico resta è un segnale forte per i giocatori perché con lui rimane la competitività. Viceversa servirebbe rivedere gli scenari. La volontà comune è non disperdere il lavoro fatto e andare avanti insieme. Il problema è come andare avanti e saranno presidente e tecnico a discuterne. Se Conte andasse via non sarebbe un bel segnale per l'Inter e anche i giocatori chiederebbero garanzie.