Il Giornale – Inter, Sommer si avvicina. Mbappé? Ipotesi suggestiva, ma impraticabile

Kylian Mbappé ha deciso di non rinnovare. Una decisione presa tempo fa e adesso il Psg spinge per cederlo. Il club non vuole perdere l'attaccante, il cui contratto scade nel 2024, a zero. Il Psg ha fiutato l'accordo tra Mbappé e il Real Madrid per l'approdo alla Casa Blanca dell'attaccante a parametro zero nell'estate 2024. "Il Paris vuole sventare questo scenario e sta forzando la mano per vendere subito la sua stella, proponendolo a destra e a manca in giro per l'Europa. Manco fosse diventato un pacco postale seppur extra lusso", sottolinea il Giornale.