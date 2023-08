TS – Inter, vicenda Sommer da risolvere entro il weekend. 3 opzioni per il vice

Terminata la tournée in Giappone, l'Inter si appresta a ultimare la preparazione estiva in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione. Sul fronte mercato la dirigenza nerazzurra è al lavoro per colmare le lacune presenti attualmente in rosa, a cominciare dalla questione portieri: Sommer rimane il nome in cima alla lista , dopo di che si penserà anche al suo vice.

Per Tuttosport al momento sono tre le opzioni valutate: "Sommer ha detto sì all'Inter che gli permetterà di giocare con continuità in vista dell'Europeo 2024. Il problema è che Neuer è in ritardo e il Bayern non ha ancora trovato un sostituto di Sommer, negandone così la partenza. L'Inter, per i rapporti con la dirigenza del club di Monaco, non ha voluto forzare la mano pagando la clausola da 6 milioni, ma entro il weekend, in un modo (accordo fra club a 4.5 milioni) o nell’altro (la clausola), la situazione andrà risolta per consegnare a Inzaghi il suo nuovo portiere.