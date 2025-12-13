Cristian Chivu prepara una sorpresa di formazione per la sfida col Genoa di domani. Salgono le quotazioni di un giocatore in particolare in casa Inter, svela La Gazzetta dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gazzetta – Inter, sorpresa di formazione col Genoa! Tutte le scelte e salgono quotazioni di…
ultimora
Gazzetta – Inter, sorpresa di formazione col Genoa! Tutte le scelte e salgono quotazioni di…
Cristian Chivu prepara una sorpresa di formazione per la sfida col Genoa di domani: ecco tutte le scelte dell'allenatore
“Dopo la sconfitta contro il Liverpool arrivano altri dolori, non dal campo ma dall'infermeria: all'assenza certa di Dumfries si aggiungono pure quelle di Acerbi e Calhanoglu, ko nella prima mezz'ora della sfida di Champions. Nessuno dei due recupererà in tempo per la sfida al Genoa. Mkhitaryan dal 1' Carlos Augusto a sinistra per far rifiatare Dimarco e Zielinski in regia. Davanti salgono le quotazioni di Pio”, si legge.
La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique/Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan/Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito/Bonny.
© RIPRODUZIONE RISERVATA