Genoa, i convocati per il match con l’Inter: torna Frendrup, out Ostigard e Messias

Sono 25 i calciatori a disposizione di De Rossi per la sfida contro i nerazzurri, in programma domani alle 18
Sono 25 i calciatori a disposizione di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, in vista del match contro l'Inter, in programma domani alle ore 18. I rossoblu ritrovano il danese Frendrup, assente settimana scorsa contro l'Udinese, mentre mancheranno Ostigard e Messias.

I convocati:

Carboni, Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Lysionok, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Norton-Cuffy, Onana, Otoa, Sabelli, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.

