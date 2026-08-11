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E' tornato prepotentemente di moda il nome di Djed Spence, in casa Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino il calciatore inglese del Tottenham per la fascia destra, che nelle scorse settimane ha perso Denzel Dumfries.

I due club, come vi abbiamo riportato, ragionano sulla base di circa 30 milioni di euro. Un acquisto che sarebbe perfetto a livello tattico per la squadra di Chivu, visto che Spence è un ottimo quinto capace di abbinare bene le due fasi e di dare un grande apporto in termini tecnici.

Come riferisce Opta, infatti, l'ex Genoa è il calciatore che ha effettuato più dribbling negli Spurs nelle ultime due stagioni: "Djed Spence è il giocatore del Tottenham che nelle ultime due stagioni (2024/25 e 2025/26) vanta più dribbling riusciti (106) tra tutte le competizioni, ben 37 in più di qualsiasi altro (Mathys Tel secondo con 69). Freccia".