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Novità importante per l'Inter che insegue un esterno destro e sta provando ad accelerare per Djed Spence del Tottenham. Queste le ultime novità riportate dall'Inghilterra

Il Tottenham Hotspur è in trattativa con l’Inter per la cessione di Djed Spence al club italiano, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro (25,6 milioni di sterline). Una fonte vicina alla situazione, che ha chiesto di mantenere l’anonimato per tutelare i rapporti tra le parti, ha spiegato che Spence è favorevole al trasferimento all’Inter, campione d’Italia in carica, che è alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid.

Getty Images

Spence è in grado di giocare sia come terzino destro sia come terzino sinistro, ma Destiny Udogie e il campione del mondo spagnolo Pedro Porro sono le prime scelte dell’allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi in quei ruoli. L’arrivo di Andy Robertson dal Liverpool all’inizio di questa estate ha aumentato la concorrenza per Udogie sulla fascia sinistra, insieme al giovane brasiliano Souza, 20 anni. Archie Gray preferisce giocare a centrocampo, ma può essere utilizzato come alternativa a Porro sulla destra.

Di conseguenza, lo spazio per Spence potrebbe essere limitato nella prossima stagione, soprattutto considerando che il Tottenham non parteciperà a nessuna competizione europea. The Athletic aveva riportato all’inizio dell’estate che anche l’Everton era interessato al 26enne, ma ora è l’Inter a essere in trattativa con gli Spurs. Spence è arrivato al Tottenham dal Middlesbrough nell’estate del 2022, in un’operazione dal valore complessivo di 20 milioni di sterline, ma era stato definito un “acquisto del club” e messo da parte dall’allora allenatore Antonio Conte.

(The Athletic)