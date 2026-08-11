Protagonista del canale YouTube Sportium.fan, Bobo Vieri ha trattato diversi argomenti. Il primo riguarda i tre difensori più forti affrontati dall'ex giocatore. "Maldini secondo me è il difensore più forte della storia, aveva altezza, sinistro, destro, velocità, recupero, tutto aveva. Poi metto Franco Baresi, quello che ha fatto col Milan... Poi c'è Nesta che era devastante, era completo, difficile far gol a loro. Nesta all'Inter? Si sapeva che doveva andar via dalla Lazio e tutti volevano prenderlo. Poi l'Inter con Moratti comprava tutti i più grandi e pensavamo che venisse da noi, poi non è venuto e ci siamo rimasti tutti male. Alla Pinetina si parlava solo di Nesta, aspettavamo il suo arrivo. Poi leggiamo che va al Milan".

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Vieri poi racconta di aver ricevuto una chiamata dal figlio di Moratti, Mao, che gli comunicò che l'Inter aveva preso Gamarra: "Non ce l'avevo con Gamarra, era bravissimo, io dico 'mi parli di Nesta, 3-4 mesi che è tutto fatto'. Quando mi dice così lancio via il telefonino, ero alle corse dei cavalli".

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"Cannavaro all'Inter? Aveva un problema alla tibia. Col dito gli pigiavi la tibia e il dito entrava dentro la tibia e rimaneva il buco, non poteva giocare. Per questo non poteva giocare all'Inter. Non stava bene, giocava perché voleva giocare nell'Inter e fare bene, ma quando hai un problema serio ti fai male, è tutta una conseguenza. Materazzi? Nel 2006 ha fatto un Mondiale devastante, Marco è fortissimo, una belva che ti spacca in due. L'episodio con Zidane? Materazzi provoca, ma quegli anni là sai quanto ce ne dicevamo? Quando ho visto la scena ho pensato: "gli avrà offeso la famiglia". Ma anche l'altro, caschi per una roba così? Non me l'aspettavo. Marco ci ha fatto vincere il Mondiale".