Sono 41 i milioni di euro che l'Inter riceve a stagione dagli sponsor presenti sulla maglia per la stagione 2025/26. Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, le cifre nel dettaglio: "La società di Oaktree è al secondo anno di contratto con il colosso svedese del gioco online Betsson , che veicola sulle maglie nerazzurre il suo sito d’intrattenimento sportivo.

Già nel 2024 l’Agcom aveva dato l’ok, non riscontrando violazioni al Decreto Dignità. Quest’anno sono addirittura otto le partnership di maglia per questa categoria merceologica. L’altro settore gettonato è quello delle criptovalute, con quattro contratti.