Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, intervenuto durante Deejay Football Club, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Sono molto contento per Chivu, lo ritengo un allenatore preparato, giovane e una persona molto per bene: ha fatto vedere che c'è, l'Inter ha fatto un'ottima partita.

Quell'arbitro io lo sospenderei a vita: è terrificante, non si può guardare. Io quello che trovo che non sia da tecnici è quando un giocatore sbaglia, tipo un portiere, e il giorno dopo sui giornali si legge che l'allenatore deve cambiarlo. Ma l'allenatore non lo farà mai. La lettura su Juve-Inter per me è stata molto parziale: l'Inter mi è molto piaciuta".