Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto durante Deejay Football Club, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto durante Deejay Football Club, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Sono molto contento per Chivu, lo ritengo un allenatore preparato, giovane e una persona molto per bene: ha fatto vedere che c'è, l'Inter ha fatto un'ottima partita.

Quell'arbitro io lo sospenderei a vita: è terrificante, non si può guardare. Io quello che trovo che non sia da tecnici è quando un giocatore sbaglia, tipo un portiere, e il giorno dopo sui giornali si legge che l'allenatore deve cambiarlo. Ma l'allenatore non lo farà mai. La lettura su Juve-Inter per me è stata molto parziale: l'Inter mi è molto piaciuta".

 

