Stankovic sta facendo molto bene in Belgio e sta trovando grande continuità. Il figlio di Dejan, ex centrocampista del Triplete Inter, ha caratteristiche da mediano, insomma non è proprio un regista alla Calhanoglu, ma nemmeno una mezzala alla Barella. Il Bruges predilige il 4-2-3-1 e forse, in questo momento, la mediana a due è quella che maggiormente valorizza le caratteristiche di Stankovic. Anche se nelle ultime gare il club belga ha giocato col 4-1-4-1 e lui ha svolto il ruolo di mediano davanti alla difesa da solo, un ruolo più vicino a quello di Calhanoglu nel 3-5-2 di Chivu.