Tra i giocatori tenuti sotto controllo dall'Inter c'è Aleksandar Stankovic. Il centrocampista è stato ceduto al Bruges, ma l'Inter in estate può riportare il giocatore ad Appiano Gentile per una cifra di poco superiore ai 20 mln di euro. Che tipo di giocatore è? E soprattutto a quale dei centrocampisti nella rosa dell'Inter assomiglia maggiormente?
Il centrocampista è stato ceduto al Bruges, ma l'Inter in estate può riportare il giocatore ad Appiano per una cifra superiore ai 20 mln di euro
Stankovic sta facendo molto bene in Belgio e sta trovando grande continuità. Il figlio di Dejan, ex centrocampista del Triplete Inter, ha caratteristiche da mediano, insomma non è proprio un regista alla Calhanoglu, ma nemmeno una mezzala alla Barella. Il Bruges predilige il 4-2-3-1 e forse, in questo momento, la mediana a due è quella che maggiormente valorizza le caratteristiche di Stankovic. Anche se nelle ultime gare il club belga ha giocato col 4-1-4-1 e lui ha svolto il ruolo di mediano davanti alla difesa da solo, un ruolo più vicino a quello di Calhanoglu nel 3-5-2 di Chivu.
