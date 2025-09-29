FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora L’Inter si stringe attorno a Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo: il messaggio del club

ultimora

L’Inter si stringe attorno a Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo: il messaggio del club

L’Inter si stringe attorno a Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo: il messaggio del club - immagine 1
È scomparso il papà del vicepresidente nerazzurro. Il messaggio di cordoglio dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L’Inter si stringe attorno a Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo: il messaggio del club- immagine 2

Un momento di dolore ha colpito tutta la famiglia nerazzurra. Rodolfo, il papà del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, è scomparso nelle scorse ore. Con un messaggio postato sui social, il club nerazzurro esprime il proprio cordoglio.

L’Inter si stringe attorno a Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo: il messaggio del club- immagine 3

"L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà", si legge nel messaggio postato dall'Inter.

Leggi anche
Inter, come procede l’inserimento dei nuovi. Ecco la new entry più positiva. E su Diouf…
Equilibrio, condizione fisica e non solo: l’impronta di Chivu. E c’è un’altra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA