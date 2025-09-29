La nuova Inter di Cristian Chivu inizia a prendere forma. L’inserimento dei volti nuovi arrivati in estate, procede secondo i piani e comincia già a dare frutti importanti. Il Corriere dello Sport fa il punto sull'apporto dei nuovi arrivi: "Scontato che Akanji sarebbe stato immediatamente titolare. Anzi l’idea dell’Inter è che possa esserlo ancora per qualche anno, una volta riscattato dal Manchester City".

"La new entry più positiva è anche la più giovane di tutte, vale a dire Pio Esposito, che ha trovato il suo primo gol in Serie A e che continua a confermare le sue doti. Il bomber ha scavalcato pure Sucic, ancora un po’ alterno ma comunque abbondantemente dentro le rotazioni. Bonny, pur non essendo stato ancora titolare, ha giocato sempre. E anche Luis Henrique ha avuto la sua occasione. All’appello manca solo Diouf, ma presto verrà pure il suo turno".