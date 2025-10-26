FC Inter 1908
Inter subito al lavoro ad Appiano Gentile: presenti anche alcuni Primavera

Inter subito al lavoro ad Appiano Gentile: presenti anche alcuni Primavera - immagine 1
I nerazzurri, reduci dalla trasferta di Napoli, hanno cominciato a preparare la prossima sfida contro la Fiorentina
Inter al lavoro in vista dell'impegno infrasettimanale di Campionato contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno svolto un allenamento mattutino al BPER Training Centre, in preparazione alla sfida di mercoledì 29 ottobre alle 20:45 al Meazza valida per la nona giornata della Serie A 2025/26.

Inter subito al lavoro ad Appiano Gentile: presenti anche alcuni Primavera- immagine 2
Getty Images

Presenti, come si vede dalle immagini, anche alcuni Primavera come il portiere Taho, il terzino sinistro Marello, il centrocampista Mancuso e gli esterni offensivi Zouin ed El Mahboubi.

