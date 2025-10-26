Non si placano le polemiche legate a Napoli-Inter di ieri sera: assurdo il rigore concesso agli azzurri nel primo tempo per un contatto mai avvenuto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il tutto su X.
Napoli-Inter, Ravezzani: "Rigore? Assurdo non richiamare Mariani! Fallaccio Gilmour da quasi rosso"
per un contatto mai avvenuto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il tutto su X.
"Il rigorino al Napoli rientra nella categoria esecrata da Rocchi. Ma se lo assegna l’assistente, il varista deve mostrarlo all’arbitro, che decide. Assurdo non richiamarlo. Così come non ammonire Gilmour per fallaccio quasi da rosso. Poi però l’Inter anziché reagire si liquefa".
