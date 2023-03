Inter, talismano Inzaghi con la Juve: incubo dei bianconeri, il suo primato…

La primato del tecnico dei bianconeri tra tutte le competizioni: è un vero e proprio incubo per i bianconeri

Dal suo debutto come allenatore di prima squadra nell'aprile 2016, Simone Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte in 19 confronti: è il tecnico che ha sconfitto più volte i bianconeri nel periodo in tutte le competizioni.