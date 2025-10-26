L'analisi della Gazzetta dello Sport sulla sconfitta dell'Inter sul campo del Napoli

Gianni Pampinella Redattore 26 ottobre - 10:00

Il giorno dopo Napoli-Inter, la Gazzetta dello Sport analizza la gara. Il quotidiano pone l'attenzione sulle diverse scelte tattiche di Conte che hanno ingabbiato i nerazzurri. "La battaglia di Chivu è la stessa di Inzaghi: presentare sempre un’Inter con la testa e i sentimenti a posto, in grado far fruttare la propria superiorità. L’Inter resta la più temibile anti-Inter. De Bruyne, stirato, è uscito in lacrime. Auguri. McTominay ha giocato meglio senza di lui? Conte ci lavorerà sopra. Per farli convivere meglio, perché nessuno dei due può restare fuori".

"Rigore? Il 4-1-4-1 del Napoli è caratterizzato dalla marcatura di McTominay su Barella, vero motore pensante dell’Inter. Di conseguenza, De Bruyne allarga la sua regia a sinistra. Gilmour accorcia su Calhanoglu: così Conte ingabbia gli ideologi di Chivu. Partenza lenta da safety car, poi l’Inter alza i giri e senza dannarsi crea una nitida palla gol: sciagurato passaggio orizzontale di Spinazzola, Barella lo scippa, ma Lautaro si lascia disarmare da Milinkovic-Savic in uscita. È il 15° tiro dato da aggressione offensiva: nessuno in A come l’Inter. A ridosso del 30’ però i nerazzurri staccano il piede dall’acceleratore e si ritirano, incomprensibilmente, perché il Napoli non spinge e la stanchezza non ha senso. Dopo un tiro di Gilmour a lato, arriva il vantaggio del Napoli con un rigore per lo meno curioso".

"Lieve contatto di Mkhitaryan alle spalle di Di Lorenzo che l’arbitro giustamente ignora. Però, mentre corre verso l’altra porta, ci ripensa (lo fanno ripensare), torna indietro e punta il dischetto senza passare dal Var. Curioso anche perché devono uscire per infortunio Mkhitaryan che ha causato il presunto rigore e De Bruyne che lo segna e si stira (33’). Esce in lacrime, portato a braccia. Brutte sensazioni. Entrano Zielinski e Olivera che fa avanzare Spinazzola: il messaggio difensivo di Conte. L’Inter riaccende la spina e le occasioni che costruiscono in serie dal 41’ al 48’ rendono ancora più colpevoli i nerazzurri del blackout di metà tempo. L’Inter ha sbagliato troppo al tiro. E pagherà. Chivu deve semplicemente fare ciò che ha appena fatto il suo collega più esperto: rialzare la squadra caduta e farla correre. Siliconando bene il reparto là dietro".

(Gazzetta dello Sport)