Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sulla vittoria dell'Italia ieri contro Israele e sulla qualificazione degli azzurri ai playoff:
Biasin: “Gattuso bravo a infondere umiltà. E su chi ha rotto le balle a Donnarumma dico…”
"Il merito di Gattuso è di aver detto le cose come stanno. Non siamo più quelli che devono andare al Mondiale per diritto divino e tutti attendono in quanto plurivincitori dei Mundial e “quanto è bella l’Italia”. Ormai non ci attende più nessuno, la nostra assenza non fa più notizia, il mondo se ne fotte se stiamo a casa. Ergo, “dobbiamo conquistare i playoff prima ancora della qualificazione”, parola di ct. Un bel bagno di umiltà è un primo micro-obiettivo raggiunto: ai playoff ci siamo arrivati. Con questa consapevolezza (e una nazionale meno brutta di quello che si vuol far credere) il “sogno americano” è certamente più alla portata".
"Qualcuno ha rotto le balle a Donnarumma per la papera dell’altra settimana. C’è chi l’ha messo in discussione. Quanto meritava in pagella Gigione per il paperone dell’altro dì? Quattro. Questo significa che non sia uno dei tre migliori portieri al mondo (se non il migliore)? Non scherziamo. Chi lo mette in discussione a ogni minimo errore, semplicemente, ha solamente uno sciocco fastidio personale nei suoi confronti".
(Fonte: TMW)
