"Il merito di Gattuso è di aver detto le cose come stanno. Non siamo più quelli che devono andare al Mondiale per diritto divino e tutti attendono in quanto plurivincitori dei Mundial e “quanto è bella l’Italia”. Ormai non ci attende più nessuno, la nostra assenza non fa più notizia, il mondo se ne fotte se stiamo a casa. Ergo, “dobbiamo conquistare i playoff prima ancora della qualificazione”, parola di ct. Un bel bagno di umiltà è un primo micro-obiettivo raggiunto: ai playoff ci siamo arrivati. Con questa consapevolezza (e una nazionale meno brutta di quello che si vuol far credere) il “sogno americano” è certamente più alla portata".