Dopo il giorno libero in seguito alla sconfitta di domenica sera a Torino nel derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi questo pomeriggio ad Appiano Gentile in vista della prossima partita di campionato, in programma sabato sera a San Siro contro il Genoa dell'ex nerazzurro Patrick Vieira.

La squadra ha una grande occasione, visto che, giocando prima del Napoli, vincendo contro il grifone avrebbe l'opportunità, almeno per qualche ora, di tornare in testa alla classifica e mettere pressione alla diretta concorrente, attenuando così la delusione per il ko contro gli uomini di Thiago Motta. Dall'allenamento odierno, però, non arrivano ottime notizie: come riferisce Sky Sport, infatti, Marcus Thuram, entrato in campo nel finale di Juventus-Inter a causa di un problema alla caviglia, ha scelto un atteggiamento conservativo di concerto con lo staff medico interista e, dunque, oggi si è allenato a parte. Nei prossimi giorni, comunque, tornerà a lavorare in gruppo per essere pronto per il Genoa.