"Non è bastato per vincere e avvincere lo scudetto, ma intanto l’Inter ha ritrovato dopo due mesi il gol di Marcus Thuram. Gioia amara, visto il 2-2 finale, ma il fatto che il francese si sia sbloccato all’alba del derby, dopo che in quello di andata si mise in mostra con uno strepitoso destro a giro all’incrocio, non può che far ben sperare il popolo nerazzurro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al gol ritrovato di Marcus Thuram, a secco dal 16 febbraio, cioè nel 4-0 casalingo alla Salernitana.