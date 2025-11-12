Marcus Thuram sta mettendo benzina nel motore. L'infortunio del francese è ormai alle spalle, ma servirà altro lavoro per fargli ritrovare smalto e brillantezza. Per questo la sosta rappresenta una grande opportunità. Lo sottolinea anche Sky Sport:

"La grande possibilità di migliorare la condizione fisica dopo gli spezzoni contro Kairat e Lazio. Tutti si attendono che possa essere titolare contro il Milan nel derby, una partita che sente particolarmente. Ha già messo la firma due volte, anche nell'occasione che portò allo scudetto della seconda stella. Ha la possibilità di lavorare per andare a migliorare la condizione fisica e proporre la sua candidatura a Chivu".