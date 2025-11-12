Il Tribunale di Hong Kong dichiara la bancarotta dell’ex proprietario Milan Yonghong Li

L’ex proprietario del Milan Yonghong Li nel mirino dei creditori per un debito non pagato di 280 milioni di dollari

Matteo Pifferi Redattore 12 novembre - 19:06

L’ex proprietario del Milan Yonghong Li nel mirino dei creditori. L'uomo d'affari cinese, infatti, è stato dichiarato in bancarotta per un debito non pagato di 280 milioni di dollari, con l'udienza per la procedura di liquidazione programmata per gennaio 2026.

"Nel dettaglio, infatti, la decisione è arrivata lo scorso luglio al termine di un procedimento promosso da cinque fondi d’investimento con sede alle Isole Cayman, controllati indirettamente da China CITIC Financial AMC International Holding Limited, gruppo statale cinese quotato alla Borsa di Hong Kong.

Al centro della vicenda vi è un debito di 289,17 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) riferito alla garanzia personale che Li aveva sottoscritto nel 2017 in favore dei fondi per l’emissione di bond da 150 milioni di dollari, attraverso cui venne finanziato l’acquisto del Milan da Fininvest. La società emittente dei bond era la Rossoneri Advance Co. Limited, una delle strutture offshore utilizzate da Li per controllare il club, per cui nei giorni scorsi è stata ufficialmente chiesta la liquidazione", si legge su Calcio e Finanza.

"Il Tribunale di Hong Kong ha respinto le contestazioni presentate dall’ex patron rossonero. Li aveva cercato di opporsi all’ordine di fallimento sostenendo da un lato che non gli fosse mai stata notificata una «valida richiesta di pagamento», e dall’altro che l’importo del debito fosse stato calcolato in modo errato.

Il tribunale ha ritenuto entrambe le argomentazioni «prive di fondamento», sottolineando che «la garanzia firmata da Li prevedeva una responsabilità «come debitore principale», dunque non subordinata ad alcuna richiesta scritta. Anche eventuali discrepanze nei calcoli degli interessi o nei pagamenti già effettuati – spiegano i giudici – non intaccano la sostanza della vicenda: il debito rimane ampiamente superiore ai 160 milioni di dollari, e il debitore non ha dimostrato di avere i mezzi per onorarlo. «La Corte – si legge nel provvedimento – non ravvisa alcuna disputa autentica o sostanziale sul debito. Il signor Li Yonghong è insolvente e non vi è alcuna ingiustizia nel dichiararne il fallimento»", aggiunge poi Calcio e Finanza.Il

E da qui è nata poi la richiesta di liquidazione per la Rossoneri Advance Co. Limited, una delle holding attraverso le quali Li controllava il Milan. Holding che è stata messa in liquidazione su richiesta del creditore General Fantasy Limited.