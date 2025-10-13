Marcus Thuram ha messo nel mirino il Napoli. L'attaccante nerazzurro inizierà da oggi la rincorsa alla sfida del Maradona in programma sabato 25 ottobre. Come sottolinea Tuttosport , è improbabile, se non impossibile a questo punto, il ritorno dell’attaccante già questo sabato all’Olimpico contro la Roma.

"Oggi il giocatore sarà alla Pinetina per proseguire le terapie: l’obiettivo è cercare di tornare ad allenarsi sul campo e poi in gruppo fra la fine di questa settimane e l’inizio della prossima. Difficile, comunque, che parta con la squadra lunedì per la trasferta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise (martedì 21 ottobre), mentre la speranza è averlo abile e arruolabile per la sfida contro Antonio Conte".