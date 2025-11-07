Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta…

A oltre un mese di distanza, l'attaccante francese è tornato in campo per 20'. Domenica arriva la Lazio e potrebbe partire dal 1'

A oltre un mese di distanza, Marcus Thuram mercoledì è tornato in campo. Contro il Kairat il francese ha giocato gli ultimi 20 minuti, un modo per riassaporare il campo e ritrovare la condizione dopo un lungo stop. L'infortunio al bicipite femorale è alle spalle e l'attaccante adesso si candida ufficialmente per un posto da titolare nella sfida con la Lazio, in programma domenica sera a San Siro.

"Tutto lascia pensare peraltro che contro i biancocelesti la ThuLa si possa riconnettere come ai vecchi tempi, ovvero dall’inizio. La scelta di Chivu, che l’altra sera ha risparmiato Lautaro per 45 minuti lasciandolo in panchina dopo l’intervallo (e il gol ritrovato), va proprio in questa direzione".

"Di sicuro c’è che Thuram - ieri si è allenato regolarmente, non essendo sceso in campo dal primo minuto contro i kazaki - avrà un’altra sosta da dedicare solo all’Inter. Il ct francese Deschamps non lo ha convocato per gli impegni con Ucraina e Azerbaigian e Marcus potrà sfruttare i giorni ad Appiano per aumentare la brillantezza fisica. Tempismo perfetto, verrebbe da dire: alla ripresa si giocherà il derby...".