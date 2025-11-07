FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta…

ultimora

Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta…

Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta… - immagine 1
A oltre un mese di distanza, l'attaccante francese è tornato in campo per 20'. Domenica arriva la Lazio e potrebbe partire dal 1'
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A oltre un mese di distanza, Marcus Thuram mercoledì è tornato in campo. Contro il Kairat il francese ha giocato gli ultimi 20 minuti, un modo per riassaporare il campo e ritrovare la condizione dopo un lungo stop. L'infortunio al bicipite femorale è alle spalle e l'attaccante adesso si candida ufficialmente per un posto da titolare nella sfida con la Lazio, in programma domenica sera a San Siro.

Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta…- immagine 2
Getty Images

"Tutto lascia pensare peraltro che contro i biancocelesti la ThuLa si possa riconnettere come ai vecchi tempi, ovvero dall’inizio. La scelta di Chivu, che l’altra sera ha risparmiato Lautaro per 45 minuti lasciandolo in panchina dopo l’intervallo (e il gol ritrovato), va proprio in questa direzione".

Inter, Thuram scalpita e punta la Lazio: l’idea di Chivu. E durante la sosta…- immagine 3
Getty Images

"Di sicuro c’è che Thuram - ieri si è allenato regolarmente, non essendo sceso in campo dal primo minuto contro i kazaki - avrà un’altra sosta da dedicare solo all’Inter. Il ct francese Deschamps non lo ha convocato per gli impegni con Ucraina e Azerbaigian e Marcus potrà sfruttare i giorni ad Appiano per aumentare la brillantezza fisica. Tempismo perfetto, verrebbe da dire: alla ripresa si giocherà il derby...".

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
La scossa di Chivu: il tecnico arrabbiato come poche altre volte. 3 cose non gli sono piaciute
Anellucci: “Conte mette già le mani avanti. In Champions mezzo disastro. Sono sicuro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA