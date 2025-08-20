Inter-Torino, arbitra La Penna all’esordio a San Siro. Al Var Paterna-Chiffi

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l'arbitro di Inter-Torino (qui dove vedere il match), gara d'esordio dei nerazzurri di Cristian Chivu nella Serie A 25/26. Ecco la designazione completa, dal sito ufficiale dell'AIA:
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
