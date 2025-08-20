Inter-Torino, arbitra La Penna all’esordio a San Siro. Al Var Paterna-Chiffi

FC Inter 1908
Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l'arbitro di Inter-Torino: ecco la designazione completa per il match
Alessandro Cosattini Redattore 

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l'arbitro di Inter-Torino (qui dove vedere il match), gara d'esordio dei nerazzurri di Cristian Chivu nella Serie A 25/26. Ecco la designazione completa, dal sito ufficiale dell'AIA:

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI - CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

