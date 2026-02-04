FC Inter 1908
Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI: c’è Thuram con Bonny! Cocchi e Kamate sulle fasce

Ci sono non poche novità nella formazione scelta da Cristian Chivu per affrontare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ci sono non poche novità nella formazione scelta da Cristian Chivu per affrontare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno a Monza per l'indisponibilità di San Siro, passato nelle mani del CIO in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Contrariamente alle indiscrezioni della vigilia, infatti, a fare coppia non Bonny non sarà Pio Esposito, bensì Marcus Thuram. L'altro spunto di interesse, oltre al massiccio turnover varato dall'allenatore dell'Inter, è la titolarità di Cocchi, laterale dell'Under 23, che giocherà al posto di Dimarco.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 35 Marianucci, 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen, 14 Anjorin, 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador; 17 Kulenovic, 92 Njie. A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata. Allenatore: Marco Baroni

SQUALIFICATI

Inter: -

Torino: -

DIFFIDATI

Inter: -

Torino: Aboukhlal, Lazaro

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Mondin – Ceolin.

IV ufficiale: Bonacina.

VAR: La Penna.

AVAR: Giua.

