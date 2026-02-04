Ci sono non poche novità nella formazione scelta da Cristian Chivu per affrontare il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno a Monza per l'indisponibilità di San Siro, passato nelle mani del CIO in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Inter-Torino, le formazioni UFFICIALI: c’è Thuram con Bonny! Cocchi e Kamate sulle fasce
Contrariamente alle indiscrezioni della vigilia, infatti, a fare coppia non Bonny non sarà Pio Esposito, bensì Marcus Thuram. L'altro spunto di interesse, oltre al massiccio turnover varato dall'allenatore dell'Inter, è la titolarità di Cocchi, laterale dell'Under 23, che giocherà al posto di Dimarco.
Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu
TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 35 Marianucci, 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen, 14 Anjorin, 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador; 17 Kulenovic, 92 Njie. A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata. Allenatore: Marco Baroni
SQUALIFICATI
Inter: -
Torino: -
DIFFIDATI
Inter: -
Torino: Aboukhlal, Lazaro
Arbitro: Marchetti.
Assistenti: Mondin – Ceolin.
IV ufficiale: Bonacina.
VAR: La Penna.
AVAR: Giua.
