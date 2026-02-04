Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan. I rossoneri sono reduci dalla vittoria esterna contro il Bologna. Per l'ex giocatore l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è chiaro: ovvero puntare allo scudetto.