FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milanese: “Milan? Ovvio che punta allo scudetto. Sperano di vincere il derby per…”

ultimora

Milanese: “Milan? Ovvio che punta allo scudetto. Sperano di vincere il derby per…”

Milanese: “Milan? Ovvio che punta allo scudetto. Sperano di vincere il derby per…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Milanese: “Milan? Ovvio che punta allo scudetto. Sperano di vincere il derby per…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan. I rossoneri sono reduci dalla vittoria esterna contro il Bologna. Per l'ex giocatore l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è chiaro: ovvero puntare allo scudetto.

Milanese: “Milan? Ovvio che punta allo scudetto. Sperano di vincere il derby per…”- immagine 3

"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".

(TMW Radio)

Leggi anche
‘Var’ artigianale, una foto fa annullare il gol e scoppia la polemica: “Può un...
Agresti: “Nessuno ha gli infortuni del Napoli. Solo sfortuna? Certe cifre…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA