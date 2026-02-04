Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Milanese ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan. I rossoneri sono reduci dalla vittoria esterna contro il Bologna. Per l'ex giocatore l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è chiaro: ovvero puntare allo scudetto.
"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".
(TMW Radio)
