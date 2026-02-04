ASSEGNAZIONE DEGLI INGRESSI PER SETTORE
Per l'ingresso allo stadio è necessario utilizzare gli ingressi segnalati sui biglietti, come da indicazioni seguenti o ulteriori disposizioni comunicate direttamente allo stadio attraverso i cartelli posti sulla cancellata.
GATE 1: Ingresso Tribuna Settori M-U
GATE 2: Ingresso Autorità, Tribuna Onore
PASSO CARRAIO 3: Ingresso Giornalisti
GATE 3: Ingresso Tribuna Settori A-L
PASSO CARRAIO 5: Ingresso Fotografi
GATE 5: Ingresso Curva Sud, tifosi Inter
GATE 6: Tribuna est
GATE 7: Tribuna est e Ingresso Diversamente Abili
GATE 9: Ingresso Settore Ospiti
Nei pressi dei Gate di accesso sono state organizzate delle zone di prefiltraggio.
INFORMAZIONI UTILI
- I cancelli dello stadio apriranno alle ore 19:00
- In considerazione delle vigenti procedure d'ingresso allo stadio si consiglia di presentarsi all'U-Power Stadium con congruo anticipo.
- sono stati installati i tornelli, sarà necessario presentarsi al tornello muniti di biglietto
- si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto o sul tagliando segnaposto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito.
COME ARRIVARE ALLO U-POWER STADIUM
Dalla tangenziale est, A1 da Melegnano (barriera Milano sud): raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dalla tangenziale ovest, A4 da Torino e aeroporto di Milano Malpensa - Silvio Berlusconi: uscire allo svincolo Cormano, in direzione nord immettersi sulla superstrada Milano-Meda verso Meda. Subito dopo Cormano, imboccare la tangenziale Nord. Subito dopo un tunnel, imboccare l’uscita Monza - S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Da Venezia, A4: Imboccare lo svincolo per il raccordo Monza Tangenziale Nord. Stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dall'Aeroporto di Milano Linate: raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST ingresso Linate/Viale Forlanini. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.
Dalla stazione F.S.: prendere via Azzone Visconti, svoltare alla seconda strada principale a destra: via Bergamo. Proseguendo sempre dritto sulla direttrice principale, si imbocca Viale Sicilia e lo stadio si trova sulla sinistra.
(Fonte: Inter.it)
