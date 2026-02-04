FC Inter 1908
Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: cancelli aperti dalle 19, come arrivare allo stadio

Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: cancelli aperti dalle 19, come arrivare allo stadio - immagine 1
Nerazzurri in campo allo U-Power Stadium di Monza mercoledì 4 febbraio alle 21:00 per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mercoledì 4 febbraio alle 21:00 l'Inter scenderà in campo per i quarti di finale contro il Torino allo U-Power Stadium di Monza anziché a San Siro in quanto il Meazza sarà occupato dai preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali che si terrà venerdì 6 febbraio.

Lo U-Power Stadium di Monza si trova in Via Franco Tognini 4, a Monza. I tifosi nerazzurri dovranno parcheggiare al park azzurro, acquistando il parcheggio online prima di recarsi allo stadio.

Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: cancelli aperti dalle 19, come arrivare allo stadio- immagine 2
Getty Images

ASSEGNAZIONE DEGLI INGRESSI PER SETTORE

Per l'ingresso allo stadio è necessario utilizzare gli ingressi segnalati sui biglietti, come da indicazioni seguenti o ulteriori disposizioni comunicate direttamente allo stadio attraverso i cartelli posti sulla cancellata.

GATE 1: Ingresso Tribuna Settori M-U

GATE 2: Ingresso Autorità, Tribuna Onore

PASSO CARRAIO 3: Ingresso Giornalisti

GATE 3: Ingresso Tribuna Settori A-L

PASSO CARRAIO 5: Ingresso Fotografi

GATE 5: Ingresso Curva Sud, tifosi Inter

GATE 6: Tribuna est

GATE 7: Tribuna est e Ingresso Diversamente Abili

GATE 9: Ingresso Settore Ospiti

Nei pressi dei Gate di accesso sono state organizzate delle zone di prefiltraggio.

Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: cancelli aperti dalle 19, come arrivare allo stadio- immagine 3
Getty Images

INFORMAZIONI UTILI

- I cancelli dello stadio apriranno alle ore 19:00

- In considerazione delle vigenti procedure d'ingresso allo stadio si consiglia di presentarsi all'U-Power Stadium con congruo anticipo.

- sono stati installati i tornelli, sarà necessario presentarsi al tornello muniti di biglietto

- si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto o sul tagliando segnaposto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito.

Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: cancelli aperti dalle 19, come arrivare allo stadio- immagine 4
Getty

COME ARRIVARE ALLO U-POWER STADIUM

Dalla tangenziale est, A1 da Melegnano (barriera Milano sud): raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dalla tangenziale ovest, A4 da Torino e aeroporto di Milano Malpensa - Silvio Berlusconi: uscire allo svincolo Cormano, in direzione nord immettersi sulla superstrada Milano-Meda verso Meda. Subito dopo Cormano, imboccare la tangenziale Nord. Subito dopo un tunnel, imboccare l’uscita Monza - S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Da Venezia, A4: Imboccare lo svincolo per il raccordo Monza Tangenziale Nord. Stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dall'Aeroporto di Milano Linate: raggiungere l'imbocco per la tangenziale EST ingresso Linate/Viale Forlanini. Subito dopo lo svincolo di Viale Palmanova, stare sulla destra in direzione Nord. Imboccare il raccordo con la tangenziale Nord. Dopo circa 8 km si trova il casello, stare subito sulla destra e imboccare l’uscita Monza – S. Alessandro. Tenersi sulla sinistra, raggiungendo Viale delle Industrie. Proseguendo sulla direttrice principale, si passano tre rotonde. Si imbocca Viale Stucchi e lo stadio si trova sulla sinistra.

Dalla stazione F.S.: prendere via Azzone Visconti, svoltare alla seconda strada principale a destra: via Bergamo. Proseguendo sempre dritto sulla direttrice principale, si imbocca Viale Sicilia e lo stadio si trova sulla sinistra.

(Fonte: Inter.it)

