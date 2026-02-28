FC Inter 1908
Definiti anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata della Serie A 2025/26: Milan-Inter si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lega Calcio Serie A ha definito anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata del Campionato 2025/26. Si definisce così il calendario dei nerazzurri fino a fine marzo: dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como la squadra di Chivu affronterà il Milan nel secondo derby della stagione domenica 8 marzo alle 20:45.

Inter, tour de force dopo il Genoa: da Como e derby alla Fiorentina, date e orari- immagine 2
Getty Images

Dopo la stracittadina, in programma in casa dei rossoneri, l'Inter ritroverà il San Siro nerazzurro sabato 14 marzo alle 15:00 per sfidare l'Atalanta, mentre l'ultima partita prima della sosta del campionato dedicata agli impegni delle Nazionali vedrà i nerazzurri sfidare la Fiorentina in trasferta domenica 22 marzo alle 20:45.

27ª giornata | sabato 28 febbraio 2026, ore 20:45

INTER vs Genoa

Andata Semifinale Coppa Italia | martedì 3 marzo, ore 21:00

Como vs INTER

Inter, tour de force dopo il Genoa: da Como e derby alla Fiorentina, date e orari- immagine 3
Getty Images

28ª giornata | domenica 8 marzo 2026, ore 20:45

Milan vs INTER

29ª giornata | sabato 14 marzo, ore 15:00

INTER vs Atalanta

30ª giornata | domenica 22 marzo 2026, ore 20:45

Fiorentina vs INTER

(Fonte: Inter.it)

