Lega Calcio Serie A ha definito anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata del Campionato 2025/26. Si definisce così il calendario dei nerazzurri fino a fine marzo: dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como la squadra di Chivu affronterà il Milan nel secondo derby della stagione domenica 8 marzo alle 20:45.
Inter, tour de force dopo il Genoa: da Como e derby alla Fiorentina, date e orari
Definiti anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata della Serie A 2025/26: Milan-Inter si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45
Dopo la stracittadina, in programma in casa dei rossoneri, l'Inter ritroverà il San Siro nerazzurro sabato 14 marzo alle 15:00 per sfidare l'Atalanta, mentre l'ultima partita prima della sosta del campionato dedicata agli impegni delle Nazionali vedrà i nerazzurri sfidare la Fiorentina in trasferta domenica 22 marzo alle 20:45.
27ª giornata | sabato 28 febbraio 2026, ore 20:45
INTER vs Genoa
Andata Semifinale Coppa Italia | martedì 3 marzo, ore 21:00
Como vs INTER
28ª giornata | domenica 8 marzo 2026, ore 20:45
Milan vs INTER
29ª giornata | sabato 14 marzo, ore 15:00
INTER vs Atalanta
30ª giornata | domenica 22 marzo 2026, ore 20:45
Fiorentina vs INTER
(Fonte: Inter.it)
