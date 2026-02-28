In una lunga intervista a Polsatsport, Zbigniew Boniek ha analizzato l'eliminazione dalla Champions League di Juventus e Inter. "Quando ho visto quel cartellino rosso, mi è venuto da ridere un po'. Un giocatore non può ricevere un cartellino rosso per aver saltato di testa e aver toccato accidentalmente il polpaccio di un avversario mentre cadeva! Il calcio è uno sport di contatto e, secondo me, non c'è stato fallo. Nel calcio, se salto di testa, non vedo l'avversario e atterro accidentalmente sulla sua gamba, non è fallo! Il cartellino rosso ha sicuramente avuto il suo peso, ma non dimentichiamo che la Juventus ha sbagliato la prima partita".