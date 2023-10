EDICOLA / CdS: Inter, trappola Juric. Fifa e arena, Napoli a Verona

In prima pagina le partite di oggi: Garcia all'esame decisivo per tenersi la panchina e poi la sfida di Inzaghi a Torino

Poi gli altri titoli: "Il Papu ha giocato e vinto da positivo. Squalifica di due anni ma in ritardo. Era stato trovato dopato nell'ottobre del 2022 ma lui ha partecipato a Mondiali, Liga e coppe. Ricorrerà in appello". E poi ancora, su Milan-Juve: "Weah bussa a casa di papà". Guardiola che incorona De Zerbi: "Un giorno allenerà il City". E Tonali che giocherà contro il Newcastle in Premier, contro il Crystal Palace di Hodgson, in attesa della squalifica dopo il caso scommesse.