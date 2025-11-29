"Marcus Thuram è pronto a tornare titolare a Pisa e a guidare l’attacco. È rimasto fermo a lungo e sa – come sa il suo allenatore – che un gol cambierebbe l’inerzia della sua stagione. Lautaro Martínez, furioso a Madrid per una serata sottotono e per un cambio non gradito (ma il caso è poi rientrato), in campionato cerca riscatto. Titolari, quindi? Non per forza. Con Chivu la lista degli undici si conosce solo tre ore prima di scendere in campo. Ma è altamente probabile che là davanti giocheranno i due senatori", si legge.