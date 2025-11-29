Lautaro Martinez non ha gradito il cambio di Madrid, nel match poi perso 2-1 contro l'Atletico. L'edizione online di Repubblica è tornata così sulla rabbia del capitano nerazzurro alla vigilia della trasferta di Pisa:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Repubblica: “Lautaro furioso a Madrid, ma caso rientrato! Non ha gradito il cambio e…”
ultimora
Repubblica: “Lautaro furioso a Madrid, ma caso rientrato! Non ha gradito il cambio e…”
Lautaro Martinez non ha gradito il cambio di Madrid: Repubblica è tornata così sulla rabbia del capitano nerazzurro
"Marcus Thuram è pronto a tornare titolare a Pisa e a guidare l’attacco. È rimasto fermo a lungo e sa – come sa il suo allenatore – che un gol cambierebbe l’inerzia della sua stagione. Lautaro Martínez, furioso a Madrid per una serata sottotono e per un cambio non gradito (ma il caso è poi rientrato), in campionato cerca riscatto. Titolari, quindi? Non per forza. Con Chivu la lista degli undici si conosce solo tre ore prima di scendere in campo. Ma è altamente probabile che là davanti giocheranno i due senatori", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA