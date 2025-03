Non ci sono più dubbi: l'Inter avrà la sua seconda squadra a partire dalla prossima estate. Per questo la dirigenza si sta già muovendo per strutturarla e per capire a chi affidarla. In panchina - come raccontato da Fcinter1908.it - l'obiettivo principale è Stefano Vecchi, ma non l'unico. E il mercato in che direzione andrà? Lo spiega a grandi linee Calciomercato.com: "In campo possono scendere un numero limitato di Under 23, ovvero 4. Gli Under delle prossima stagione saranno i 2002. L’idea è quella di affidarsi, nei ruoli chiave, a uomini esperti della categoria, che possano garantire affidabilità e conoscenze a una squadra giovane, al fine di non incorrere in pericolose sbandate che un campionato così complesso può comportare, specie a calciatori che si affacciano al mondo del professionismo dopo anni di coccole nel settore giovanile.