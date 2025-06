L’Inter U23 giocherà all’U-Power Stadium. Ora manca l’ultimo tassello

La mancata iscrizione della SPAL ha aperto le porte all’ingresso in Serie C all'Inter U23 che giocherà nello stadio del Monza

La mancata iscrizione della SPAL ha aperto le porte all’ingresso in Serie C all'Inter U23, che debutterà nella stagione 2025/26 con l’ambizione di diventare un vero e proprio serbatoio di talento per la prima squadra. Una mossa strategica, attesa da tempo, che segna un nuovo capitolo nella valorizzazione del vivaio interista.