FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano

ultimora

Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano

Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano - immagine 1
Dopo la vittoria all'esordio contro il Torino, l'Inter ospita l'Udinese per la 2ª giornata di Serie A: ecco la designazione arbitrale completa
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano- immagine 2
Getty Images

Dopo la vittoria all'esordio contro il Torino, l'Inter ospita l'Udinese per la 2ª giornata di Serie A (qui dove vederla in tv). Ecco la designazione arbitrale completa per il match, dal sito dell'AIA:

Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano- immagine 3

INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI - COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO

Leggi anche
Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano
Biasin: “L’Inter ferita ha dato un segnale. Chivu ha dato l’impressione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA