Inter-Udinese, a San Siro arbitra Marchetti. Al Var Marini-Aureliano

Dopo la vittoria all'esordio contro il Torino, l'Inter ospita l'Udinese per la 2ª giornata di Serie A (qui dove vederla in tv). Ecco la designazione arbitrale completa per il match, dal sito dell'AIA:
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
