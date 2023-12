SM – Inter-Udinese: Bastoni in panchina, Carlos Augusto confermato braccetto: le ultime

"Alessandro Bastoni tornerà a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi per la gara casalinga di sabato sera a San Siro contro l'Udinese dopo lo stop di quasi tre settimane per una lesione al polpaccio destro rimediata in Nazionale. Il difensore non giocherà comunque dall'inizio: partirà dalla panchina per poi eventualmente entrare a gara in corso e mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di martedì sera in Champions League a San Siro contro la Real Sociedad, decisiva per il primo posto nel girone"