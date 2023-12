Sky – Inter, da Bisseck e C. Augusto a Cuadrado: le ultime sulla formazione

Le ultimissime sulla formazione dell’Inter per la sfida con l’Udinese di sabato sera. Oggi Simone Inzaghi ha ritrovato parzialmente in gruppo Alessandro Bastoni , ecco le novità da Sky: “Inzaghi proverà a dare continuità all’11 che ha battuto nettamente il Napoli lo scorso weekend, al netto degli infortuni di de Vrij e Dumfries. Davanti a Sommer, quindi, si vedrà una difesa rivoluzionata, composta da Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto. Bastoni ha fatto una buona parte di lavoro con il gruppo nella giornata di giovedì, intensificherà nei giorni successivi ma al massimo andrà in panchina sabato sera.

Sulla fascia sinistra ci sarà ovviamente Dimarco, mentre nella corsia opposta sono da valutare le condizioni di Cuadrado, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Per questo motivo è pronto Darmian al posto di Dumfries, con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare la mediana. In attacco non riposano i due big: si andrà avanti con Thuram e Lautaro”, si legge.