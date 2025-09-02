Se la gara d'esordio col Torino aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti, contro l'Udinese si sono rivisti i soliti difetti

Gianni Pampinella Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 12:46)

La sconfitta contro l’Udinese ha riportato l’Inter con i piedi per terra. Se la gara d'esordio col Torino aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti, contro i friulani si sono rivisti i difetti della passata stagione. "Ha spinto Cristian Chivu a scoperchiare il vaso di Pandora. Il tecnico romeno non si è nascosto e nella pancia di San Siro nella notte fra domenica e lunedì ha spiegato come l'ultima gara abbia evidenziato come all’interno della squadra ci siano ancora diversi problemi da superare. Sia da un punto di vista tecnico-tattico, sia mentale", si legge su Tuttosport.

"Chivu ha lavorato tanto nella gestione del gruppo ereditato da Inzaghi. Ha puntato su una preparazione atletica tosta - e in effetti l’Inter ha corso e tanto in entrambe le partite - e ha cercato di liberare la testa dei giocatori “ricolma” di pensieri negativi. Non era facile ripartire, Chivu, con polso e autorità, ha fatto gruppo, ha ricreato un clima "da famiglia" e le amichevoli andate bene, unite al netto successo col Toro, hanno messo in secondo piano le scorie, evidentemente - leggi Udinese - non così cancellate".

"Con i friulani è bastato subire un rigore per fallo di mano, come quello di Bisseck che permise alla Lazio alla penultima giornata del campionato passato di pareggiare al 90’ e spedire lo scudetto a Napoli, per mandare in tilt la squadra, passata dall’1-0 all’1-2 in un amen fra incapacità di reagire, nervosismo ed errori banali. Anziché nascondersi dietro banali scuse, il tecnico ha scelto la strada della trasparenza, puntando però il dito contro una parte della squadra. Presa di posizione che potrebbe anche rivelarsi un boomerang qualora i giocatori sentitisi chiamati in causa dovessero reagire in maniera non costruttiva".

(Tuttosport)